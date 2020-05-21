В Пермском крае коронавирусной инфекцией заболели уже 180 медиков
В Пермском крае за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 10 медицинских работников, всего в регионе COVID-19 подтвержден у 180 сотрудников медучреждений с начала пандемии.
За сутки в лабораториях Пермского края проведено 2934 исследование на COVID-19.
Напомним, число заболевших коронавирусом на утро 21 мая 2020 года составило 1178 человек. Из 53 случаев заражения COVID-19 за последние сутки: 32 человека с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 21 – изолирован на дому с бессимптомным протеканием болезни. Из 53 новых инфицированных - 20 мужчин, 32 женщин, 1 ребенок. Младше 45 лет - 21 человек, 12 человек в возрасте 45-65, 19 человек старше 65 лет.
По состоянию на утро 20 мая коронавирус проник в 34 города и района края.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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