На поддержку сельского хозяйства Пермского края будет направлено свыше 3 миллиардов рублей

21 Май 2020 2020-05-21T08:34:18+03:00

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На заседании правительства края рассмотрели ход посевной кампании в Прикамье. К 20 мая сев завершен в 45 сельхозпредприятиях края. Лидерами стали Агрофирма «Труд» и «Колхоз имени Чапаева» из Кунгурского района и СПК «Россия» из Кудымкарского района. Полностью выполнить посевную кампанию планируется к 10 июня.

В этом году в Прикамье планируется значительно увеличить производство зерна, овощей и картофеля. Будут значительно увеличены посевные площади под все сельскохозяйственные культуры.

– Производство зерна запланировано повысить до 410 тысяч тонн – для края это беспрецедентная задача, - отметил глава региона Дмитрий Махонин. - Важно, что у инвесторов уже есть планы по переработке урожая – значит, можно и дальше «идти в рост». Со своей стороны, мы стремимся увеличить объемы господдержки – подняли финансирование растениеводства почти в 1,5 раза. Только за апрель-май на развитие сельского хозяйства направляем более миллиарда рублей. В целом в этом году на поддержку отрасли предусмотрено свыше 3 миллиардов рублей.

Также более 4 миллиардов предусмотрено на выдачу кредитов для сельхозпредприятий по льготной ставке до 5 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU