2020-05-21T08:22:04+03:00
Общество

В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 33 человека

Всего в регионе 590 человек выписаны из больниц после лечения
Анна Маркова
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Число заболевших коронавирусом на утро 21 мая 2020 года составило 1178 человек.Число заболевших коронавирусом на утро 21 мая 2020 года составило 1178 человек.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Прикамье за прошедшие сутки выписали еще 33 человека после лечения от коронавируса. Количество выздоровевших увеличилось до 590. Еще 555 жителей Пермского края остаются на лечении, 1901 - дома на карантине по предписанию главного санитарного врача.

Напомним, число заболевших коронавирусом на утро 21 мая 2020 года составило 1178 человек. Из 53 случаев заражения COVID-19 за последние сутки: 32 человека с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 21 – изолирован на дому с бессимптомным протеканием болезни. Из 53 новых инфицированных - 20 мужчин, 32 женщин, 1 ребенок. Младше 45 лет - 21 человек, 12 человек в возрасте 45-65, 19 человек старше 65 лет.

По состоянию на утро 20 мая коронавирус проник в 34 города и района края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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