2020-05-21T07:23:33+03:00
Общество

В Пермском крае с помощью искусственного интеллекта коронавирус будут выявлять за несколько секунд

Опытную разработку уже принимают в больницах региона
Анна Маркова
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Выявить коронавирус за несколько секунд поможет "искусственный интеллект".Выявить коронавирус за несколько секунд поможет "искусственный интеллект".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Пермском крае планируют воспользоваться новыми методами выявления коронавируса у больных. В медучреждениях Перми и Березниках принимают разработку, которая за секунды может распознать коронавирус на снимках компьютерного томографа.

Программа с высокой точностью определяет на компьютерной томограмме (КТ) легких изменения, вызванные ковид-пневмонией, и объем этих изменений. Модель позволяет сделать томограмму большему количеству пациентов и точно определяет поражение легких коронавирусом на ранних стадиях. Это значительно снизит нагрузку на медицинских работников.

- Программа с использованием «искусственного интеллекта» обладает двумя ценными качествами: резко сокращает время, на выявление изменений в легких за счет специальной аналитической программы, - объясняет Анатолий Касатов, главный врач краевой клинической больницы. - А для данной модели на этот процесс потребуется несколько секунд. Кроме того, она помогает поставить диагноз в тех случаях, когда врач КТ не специализируется углубленно на диагностике заболеваний легких. Внедрение программы позволит облегчить работу врачей и увеличить точность диагностики ковид-поражений легких.

Сейчас специалисты внедряют программу в больницы, чтобы в дальнейшем использовать ее на всех КТ-аппаратах в Прикамье. В регионе работают 9 компьютерных томографов. Такие исследования проводятся на территории Перми, Березников, Чернушки, Чусового, Чайковского, Осы и Коми-Пермяцкого округа.

Для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в Пермском крае с начала марта на томографах было проведено более 5 000 обследований. У 40% пациентов рентген подтверждал диагноз «пневмония».

- Она подсвечивается на снимке эффектом «мерцающее зеркало», - поясняют в Минздраве. - Такие исследования позволяют до получения теста на коронавирус сразу направлять на лечение от COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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