Специалисты рассказали, когда в Пермском крае улучшится паводковая ситуация

21 Май 2020 2020-05-21T06:29:34+03:00

Больше всего от паводка в Пермском крае пострадал Гайнский район.

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Специалисты МЧС по Пермскому краю дали прогноз на ближайшие дни о паводковой ситуации в регионе. Обстановка остается неблагоприятной в 9-и населенных пунктах 5-ти муниципальных образований. На реках севера края – верхнее течение реки Кама, рек Весляна и Вишера в Гайнском муниципальном округе, Красновишерском, Чердынском и Соликамском городских округах.

- К концу текущей недели ожидается завершение прохождения половодья, уровни воды опустятся ниже отметки неблагоприятного явления, подтопленные территории постепенно освободятся от воды, - рассказала Наталья Юхимчук, начальник отделения прогнозирования чрезвычайных ситуаций управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

На Камском водохранилище на текущей неделе половодье продолжится с постепенным завершением к концу недели, существенных подъемов уровней воды не прогнозируется.

К концу текущей недели ожидается улучшение гидрологической обстановки в населенных пунктах Гайнского муниципального округа, Чердынского Красновишерского и Соликамского городских округов и городского округа Березники уменьшение зон затопления подтопленных территорий и дальнейшее освобождение их от воды.

На Камском и Воткинском водохранилище в течении ближайших дней будут наблюдаться повышенные уровни воды до полной стабилизации гидрологической обстановки в верхнем течении реки Кама на севере края.

Приток воды к створу Камской ГЭС ожидается хоть и значительно меньше, чем в предыдущую неделю, но пока превышает среднемноголетние значения, соответственно сбросы в нижний бьеф Камской ГЭС тоже остаются повышенными.

Величина притока близкая к норме прогнозируется к концу текущей – началу следующей недели. В связи с чем остаются риски возникновения неблагоприятной гидрологической обстановки в населенных пунктах, расположенных вблизи Воткинского водохранилища: районы города Перми (ниже Камской ГЭС), Краснокамского городского округа и Пермского муниципального района.

Повышенные сбросы воды на Воткинской ГЭС в нижний бьеф, ввиду наполнения Воткинского водохранилища, создают риск возникновения неблагоприятной гидрологической обстановки на р. Кама ниже створа Воткинской ГЭС в Чайковском городском округе.

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ИСТОЧНИК KP.RU