Минздрав Прикамья: у одного из сотрудников министерства обнаружили коронавирус
В среду, 20 мая, в официальном телеграм-канале правительства Пермского края сообщили, что у одного из сотрудников министерства здравоохранения обнаружили коронавирус.
- Он изолирован и находится на лечении. В связи с этим определен круг контактировавших с ним лиц, которые отправлены на изоляцию "на дому" - до получения результатов анализа, они продолжат работать дистанционно, - сообщили в телеграм-канале.
В Министерстве здравоохранения Пермского края проводится комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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