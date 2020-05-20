Минздрав Прикамья: у одного из сотрудников министерства обнаружили коронавирус

20 Май 2020 2020-05-20T19:19:40+03:00

Он изолирован и находится на лечении

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В среду, 20 мая, в официальном телеграм-канале правительства Пермского края сообщили, что у одного из сотрудников министерства здравоохранения обнаружили коронавирус.

- Он изолирован и находится на лечении. В связи с этим определен круг контактировавших с ним лиц, которые отправлены на изоляцию "на дому" - до получения результатов анализа, они продолжат работать дистанционно, - сообщили в телеграм-канале.

В Министерстве здравоохранения Пермского края проводится комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU