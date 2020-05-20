В Пермском крае уже можно подать заявление на получение пособия на детей от 3 до 7 лет

20 Май 2020 2020-05-20T16:10:57+03:00

Пособие могут получить семьи с детьми от 3 - 7 лет. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Власти рассказали, куда нужно обращаться за ежемесячной выплатой

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С 20 мая пермяки могут подать заявление на выплату пособия детям от 3 до 7 лет. Его могут получить семьи, в которых ежемесячный доход не превышает одного прожиточного минимума на человека. В 2020 году в Пермском крае это 10 556 рублей.

Пособие будет выплачиваться со дня достижения ребенком трех лет, но не раньше 1 января 2020 года, до наступления 8 лет. Размер выплаты составит 50% от величины прожиточного минимума для детей, а это 5351,5 рублей.

- Право на получение выплаты имеет один из родителей, который является гражданином России, при условии российского гражданства ребенка, - сообщает Минсоцразвития Пермского края.

Для того, чтобы получить это пособие не требуется никаких подтверждающих документов.

Если в семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, то пособие будет назначено на каждого. Это пособие не отменяет других назначенных выплат, все они будут сохранены.

Чтобы получить такую выплату, нужно подать заявление любым удобным способом - через офисы МФЦ, но для этого нужно предварительно записаться по телефону 8 (342) 270-11-20.

Письмом через Почту России на адрес Центра социальных выплат адреса и контакты размещены на сайте Министерства социального развития Пермского края можно найти здесь.

Вскоре ожидается появление такой возможности онлайн на портале «Госуслуги». При подаче заявления дополнительные документы не требуются.

На обработку заявления должно уходить не более 10 рабочих дней. Перечисление выплат начнется с 1 июня.

За дополнительной информацией можно обратиться в call-центр Центра социальных выплат и компенсаций Пермского края 8 800 302 83 89.

ИСТОЧНИК KP.RU