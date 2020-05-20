«Просили телефон у соседей, чтобы сделать уроки». Дети из Пермского края не могли учиться во время дистанционного обучения

20 Май 2020 2020-05-20T15:07:00+03:00

В Частинском районе, 251 школьник не могли пользоваться интернетом и сотовой связью, чтобы учиться дистанционно. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Прокуратура выяснила, что больше 40 деревень и поселков в регионе находятся вне зоны доступа интернета

Изменить размер текста: A A

После прокурорской проверки в Пермском крае выяснилось, что в регионе более чем в 40 деревнях и поселках есть проблемы с мобильной связью и интернетом. Проверка была инициирована после обращения жителей деревни Новопетровка в Октябрьском районе, «КП» писала об этой ситуации, когда школьники не могли получать домашнее задание по интернету, находясь на дистанционном обучении. А чтобы отправить готовые работы учителю детям приходилось забираться на старую телевизионную вышку, чтобы поймать сеть.

Только когда история получила огласку, по решению руководителя Щучье-Озерской средней школы учащиеся стали получать учебные материалы на бумажных носителях.

- Из обращений родителей стало известно, что не всегда учитывались их финансовые возможности, - сообщают в Прокуратуре Пермского края. - Например, в одной из многодетных семей, где одновременно учатся 5 школьников, использовался один на всех смартфон, в другой - дети вынужденно обращались к знакомым за пользованием электронными устройствами.

По итогам проверки прокурор района внес представление главе администрации Октябрьского городского округа, в котором потребовал принять меры в исправлении ситуации.

Также в Частинском районе, 251 школьник не могли пользоваться интернетом и сотовой связью, чтобы учиться дистанционно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьники Пермского края каждый день рискуют жизнью, чтобы отправить домашнее задание учителю

Быстрый интернет для жителей деревни Новопетровка недоступен (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU