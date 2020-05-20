2020-05-20T15:07:00+03:00
Общество

«Просили телефон у соседей, чтобы сделать уроки». Дети из Пермского края не могли учиться во время дистанционного обучения

Прокуратура выяснила, что больше 40 деревень и поселков в регионе находятся вне зоны доступа интернета
Анна Маркова
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В Частинском районе, 251 школьник не могли пользоваться интернетом и сотовой связью, чтобы учиться дистанционно.В Частинском районе, 251 школьник не могли пользоваться интернетом и сотовой связью, чтобы учиться дистанционно.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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После прокурорской проверки в Пермском крае выяснилось, что в регионе более чем в 40 деревнях и поселках есть проблемы с мобильной связью и интернетом. Проверка была инициирована после обращения жителей деревни Новопетровка в Октябрьском районе, «КП» писала об этой ситуации, когда школьники не могли получать домашнее задание по интернету, находясь на дистанционном обучении. А чтобы отправить готовые работы учителю детям приходилось забираться на старую телевизионную вышку, чтобы поймать сеть.

Только когда история получила огласку, по решению руководителя Щучье-Озерской средней школы учащиеся стали получать учебные материалы на бумажных носителях.

- Из обращений родителей стало известно, что не всегда учитывались их финансовые возможности, - сообщают в Прокуратуре Пермского края. - Например, в одной из многодетных семей, где одновременно учатся 5 школьников, использовался один на всех смартфон, в другой - дети вынужденно обращались к знакомым за пользованием электронными устройствами.

По итогам проверки прокурор района внес представление главе администрации Октябрьского городского округа, в котором потребовал принять меры в исправлении ситуации.

Также в Частинском районе, 251 школьник не могли пользоваться интернетом и сотовой связью, чтобы учиться дистанционно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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