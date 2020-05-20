Как подать налоговую декларацию дистанционно

20 Май 2020 2020-05-20T15:03:00+03:00

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Клиенты Райффайзенбанка из малого бизнеса могут сформировать, подписать и подать в ФНС налоговую декларацию за 2019 год в бесплатной онлайн-бухгалтерии. Выпуск облачной квалифицированной электронной подписи (КЭП) от удостоверяющего центра «Калуга.Астрал» также бесплатен и займет 1–2 дня.

Новая функциональность уже доступна ИП на УСН Доходы без сотрудников в интернет-банке Райффайзен Бизнес Онлайн. Все необходимые для выпуска КЭП документы привезет курьер в удобное для клиента время и место.

Подать налоговую декларацию за 2019 год ИП на УСН должны до 30 июля 2020 года. Чтобы сформировать декларацию, необходимо в разделе «Бухгалтерия» в интернет-банке для малого бизнеса перейти во вкладку «Налоги-Декларация»; проверить суммы дохода по каждому кварталу, скорректировать, если необходимо, и указать уплаченные страховые взносы.

Декларация будет рассчитана и сформирована автоматически. Готовую декларацию можно скачать в формате PDF, распечатать, подписать и отнести в налоговую, но в настоящее время наиболее предпочтительны онлайн-варианты: сохранение декларации в формате XML и отправка в электронном виде через личный кабинет на сайте nalog.ru или через операторов ЭДО (компании, которые предоставляют услуги электронного документооборота); формирование декларации и ее подписание с помощью облачной КЭП и отправка в ФНС из онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка.

После подачи отслеживать статус декларации клиент может в Райффайзен Бизнес Онлайн — здесь будут автоматические отображаться ответы налоговой службы. Также в онлайн-банке будут доступны все остальные требования от налоговой.

«В онлайн-бухгалтерии предпринимателям доступны: налоговый календарь, напоминающий о предстоящих налоговых событиях; возможность редактирования учета доходных операций при расчете налога; налоговый калькулятор, автоматически рассчитывающий авансовый платеж с возможностью отправки в налоговую; оплата страховых взносов. Мы развиваем те цифровые сервисы, которые позволяют упростить работу с банком, экономят время предпринимателя», - рассказал Алексей Пылов, директор офиса «Пермский» Райффайзенбанка.

ИСТОЧНИК KP.RU