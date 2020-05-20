В Прикамье грузовой поезд насмерть сбил мужчину

20 Май 2020 2020-05-20T14:19:28+03:00

Машинист применил экстренное торможение, подавал звуковые сигналы, но избежать наезда не удалось. Фото: архив "КП"

Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось

Изменить размер текста: A A

В Прикамье на железнодорожном перегоне Мулянка-Ферма произошел трагический случай. 19 мая около 6 часов утра грузовой поезд сбил 58-летнего мужчину.

- По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ проводится доследственная проверка. - По предварительным данным, мужчина шел возле железнодорожных путей в габарите поезда. Машинист применил экстренное торможение, подавал звуковые сигналы, но избежать наезда не удалось.

От множественных травм мужчина скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU