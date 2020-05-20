В Прикамье грузовой поезд насмерть сбил мужчину
Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось
Машинист применил экстренное торможение, подавал звуковые сигналы, но избежать наезда не удалось.Фото: архив "КП"
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В Прикамье на железнодорожном перегоне Мулянка-Ферма произошел трагический случай. 19 мая около 6 часов утра грузовой поезд сбил 58-летнего мужчину.
- По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ проводится доследственная проверка. - По предварительным данным, мужчина шел возле железнодорожных путей в габарите поезда. Машинист применил экстренное торможение, подавал звуковые сигналы, но избежать наезда не удалось.
От множественных травм мужчина скончался на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU