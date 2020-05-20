2020-05-20T14:19:28+03:00
Общество

В Прикамье грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось
Анна Маркова
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Машинист применил экстренное торможение, подавал звуковые сигналы, но избежать наезда не удалось.Машинист применил экстренное торможение, подавал звуковые сигналы, но избежать наезда не удалось.Фото: архив "КП"
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В Прикамье на железнодорожном перегоне Мулянка-Ферма произошел трагический случай. 19 мая около 6 часов утра грузовой поезд сбил 58-летнего мужчину.

- По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ проводится доследственная проверка. - По предварительным данным, мужчина шел возле железнодорожных путей в габарите поезда. Машинист применил экстренное торможение, подавал звуковые сигналы, но избежать наезда не удалось.

От множественных травм мужчина скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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