2020-05-20T13:37:49+03:00
Общество

В Пермском крае от коронавируса умерла 81 летняя пациентка

Еще 15 человек находятся в тяжелом состоянии
Анна Маркова
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В Пермском крае 588 человек продолжают лечение от коронавируса.В Пермском крае 588 человек продолжают лечение от коронавируса.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на 20 мая в Пермском крае от коронавирусной инфекции умерла еще одна пациентка. Женщине был 81 год, у нее развилась тяжелая пневмония на фоне COVID-19, к сожалению, медикам спасти ее не удалось.

Таким образом за все время пандемии в регионе скончались 33 человека, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция: 14 случаев - умерли от COVID-19, 19 случаев - не от COVID-19.

- 588 человек продолжают лечение, сообщили в Мнздраве Пермского края. - Из них 15 человек в тяжелом состоянии, 117 в средней степени тяжести.

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на veronika.pirogova@phkp.ru или личные сообщения в нашей группе ВКонтакте vk.com/kpperm.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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