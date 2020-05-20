В Пермском крае от коронавируса умерла 81 летняя пациентка

20 Май 2020 2020-05-20T13:37:49+03:00

В Пермском крае 588 человек продолжают лечение от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще 15 человек находятся в тяжелом состоянии

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По данным на 20 мая в Пермском крае от коронавирусной инфекции умерла еще одна пациентка. Женщине был 81 год, у нее развилась тяжелая пневмония на фоне COVID-19, к сожалению, медикам спасти ее не удалось.

Таким образом за все время пандемии в регионе скончались 33 человека, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция: 14 случаев - умерли от COVID-19, 19 случаев - не от COVID-19.

- 588 человек продолжают лечение, сообщили в Мнздраве Пермского края. - Из них 15 человек в тяжелом состоянии, 117 в средней степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU