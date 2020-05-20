В Пермском крае от коронавируса умерла 81 летняя пациентка
По данным на 20 мая в Пермском крае от коронавирусной инфекции умерла еще одна пациентка. Женщине был 81 год, у нее развилась тяжелая пневмония на фоне COVID-19, к сожалению, медикам спасти ее не удалось.
Таким образом за все время пандемии в регионе скончались 33 человека, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция: 14 случаев - умерли от COVID-19, 19 случаев - не от COVID-19.
- 588 человек продолжают лечение, сообщили в Мнздраве Пермского края. - Из них 15 человек в тяжелом состоянии, 117 в средней степени тяжести.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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