В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти Пермского края продлили режим самоизоляции. Такое решение было принято 20 мая на заседании оперативного штаба по коронавирусу. На нем обсудили заболеваемость и уровень распространения инфекции в регионе.
- По итогам заседания принято решение о продлении режима самоизоляции до 8 июня, - сообщает оперштаб. - Решение связано с темпом прироста заболеваемости выше 5%, который зафиксирован в последние дни.
Говорить об открытии мест общественного пользования, кафе, торговых центров говорить пока рано.
- Если сделать это сейчас, то может произойти новая вспышка заболевания, и оперштабу придется принимать решения по ужесточению ограничительных мер, - заявил главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев.
Соответствующие изменения в Указ будут внесены 20 мая.
Ограничительные мероприятия продлеваются на проведение массовых мероприятий, деятельность общепита и крупных торговых центров - это места, где риск заражения наиболее высок, а также на работу предприятий, которые не имеют разрешения на осуществление деятельности.
25 мая оперштаб вернется к рассмотрению возможности перехода на второй этап изменения ограничительных мер.
«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
«Открытие кафе и торговых центров откладывается». В Пермском крае продлили режим самоизоляции
В оперштабе рассказали, почему приняли такое решение (подробнее...)
В Пермском крае коронавирусом заболели еще 53 человека
Всего в регионе 1179 человек перенесли опасное заболевание (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»