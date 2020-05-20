В Пермском крае продлили режим самоизоляции

20 Май 2020 2020-05-20T11:37:39+03:00

К вопросу об изменении самоизоляции оперштаб вернется 25 мая. Фото: Олег УКЛАДОВ

Заболеваемость коронавирусом в регионе не позволяет ослабить ограничительные меры

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Власти Пермского края продлили режим самоизоляции. Такое решение было принято 20 мая на заседании оперативного штаба по коронавирусу. На нем обсудили заболеваемость и уровень распространения инфекции в регионе.

- По итогам заседания принято решение о продлении режима самоизоляции до 8 июня, - сообщает оперштаб. - Решение связано с темпом прироста заболеваемости выше 5%, который зафиксирован в последние дни.

Говорить об открытии мест общественного пользования, кафе, торговых центров говорить пока рано.

- Если сделать это сейчас, то может произойти новая вспышка заболевания, и оперштабу придется принимать решения по ужесточению ограничительных мер, - заявил главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев.

Соответствующие изменения в Указ будут внесены 20 мая.

Ограничительные мероприятия продлеваются на проведение массовых мероприятий, деятельность общепита и крупных торговых центров - это места, где риск заражения наиболее высок, а также на работу предприятий, которые не имеют разрешения на осуществление деятельности.

25 мая оперштаб вернется к рассмотрению возможности перехода на второй этап изменения ограничительных мер.

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ИСТОЧНИК KP.RU