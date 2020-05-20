В Пермском крае коронавирусом заболели еще 53 человека

20 Май 2020 2020-05-20T12:38:08+03:00

Общее число выздоровевших в регион достигло 557 человек. Фото: архив "КП"

Всего в регионе 1178 человек перенесли опасное заболевание

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В Пермском крае не снижается число заболевших коронавирусной инфекцией. Около недели, количество выявленных случаев заболеваемости в регионе колеблется в районе 50. За последние сутки выявили еще 53 новых случая, днем ранее было 52 заболевших.

Итого, на 20 мая, по данным Минздрава Пермского края, с начала пандемии в регионе 1178 человек перенесли опасное заболевание.

Также за минувшие сутки из медучреждения выписан 1 пациент, который лечился от коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших увеличилось до 557 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU