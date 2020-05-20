У 47% жителей Пермского края снизилась зарплата

20 Май 2020 2020-05-20T10:08:42+03:00

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Интересную статистику приводит служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников. Они провели опрос среди жителей Пермского края, и выяснили, как изменилось финансовое положение наших земляков с началом пандемии коронавируса. Оказалось, что у 47% уменьшилась заработная плата.

Еще 50% признали, что зарплата совершенно не изменилась, 3% затруднились ответить. А вот тех, у кого зарплата увеличилась, среди участников опроса из Пермского края не оказалось.

- Для сравнения: по России в целом зарплата сократилась у 45%, увеличилась у 1%, не изменилась – у 44%, - сообщает пресс-служба hh.ru Урал. - Чаще других о сокращении зарплаты с началом пандемии коронавируса сообщали сфер: «Продажи», «Искусство, развлечения, медиа», «Административный персонал», «Маркетинг, реклама, PR», «Наука, образование», а также «Высший менеджмент» (многие компании пошли на сокращение зарплат и остановку выплаты премий руководящему составу).

Существенное падении доходов произошло у людей, занятых в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны».

- Кстати, 36% россиян, зарплата которых пока не уменьшилась, считают, что скоро это вполне может случиться, еще 44% уверены, что сокращения доходов не произойдет», - добавляет Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

80% опрошенных из Пермского края, у которых сейчас есть постоянная работа, в ближайшее время хотели бы ее сменить, но стоит учитывать, что опрос проводился на сайте hh.ru, куда изначально чаще заходят люди, заинтересованные в поиске вакансий. Однако, желающих сменить работу в регионе даже чуть выше, чем в среднем по стране: по России в целом таких респондентов меньше - 79%.

ИСТОЧНИК KP.RU