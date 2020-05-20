В Пермском крае окончены поиски пропавшего 2 года назад 28-летнего молодого человека
Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой сообщили, что прекратили поиски пропавшего 2 года назад 28-летнего жителя Краснокамска Константина Т.
- Погибшего молодого человека нашли давно, - говорит источник, знакомый с ситуацией. - Но не могли его опознать, ждали результатов ДНК. Вчера нам сообщили, что тело принадлежит пропавшему 2 года назад 28-летнему жителю Краснокамска.
Напомним, 28-летний Константин Т. ушел из дома в Краснокамске 30 августа 2018 года. Почти два года его искали волонтеры, полицейские и родственники.
«Комсомольская правда» приносит соболезнования родственникам погибшего молодого человека.
ИСТОЧНИК KP.RU