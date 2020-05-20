В Пермском крае от коронавируса выздоровел еще один человек

20 Май 2020 2020-05-20T08:35:32+03:00

За прошлую неделю от коронавируса вылечилось 13 жителей Прикамья старше 65 лет. Фото: Мария ЛЕНЦ

Всего в регионе опасной инфекцией переболели 557 пермяков

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Минздрав сообщает о еще одном пациенте, которого выписали за минувшие сутки из стационара, после лечения коронавируса. Его состояние удовлетворительное.

В общей сложности в Прикамье выздоровело 557 человек, переболевших коронавирусом.

- За прошлую неделю от коронавируса вылечилось 13 жителей Прикамья старше 65 лет, - говорят в Минздраве края. - Из них 4 мужчины и 9 женщин. При чем 3 пермячки - 80, 80 и 84 лет. Они проходили лечение в Городской клинической больнице №7 и Медсанчасти №1.

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ИСТОЧНИК KP.RU