2020-05-20T08:35:32+03:00
Общество

В Пермском крае от коронавируса выздоровел еще один человек

Всего в регионе опасной инфекцией переболели 557 пермяков
Анна Маркова
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За прошлую неделю от коронавируса вылечилось 13 жителей Прикамья старше 65 лет.За прошлую неделю от коронавируса вылечилось 13 жителей Прикамья старше 65 лет.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Минздрав сообщает о еще одном пациенте, которого выписали за минувшие сутки из стационара, после лечения коронавируса. Его состояние удовлетворительное.

В общей сложности в Прикамье выздоровело 557 человек, переболевших коронавирусом.

- За прошлую неделю от коронавируса вылечилось 13 жителей Прикамья старше 65 лет, - говорят в Минздраве края. - Из них 4 мужчины и 9 женщин. При чем 3 пермячки - 80, 80 и 84 лет. Они проходили лечение в Городской клинической больнице №7 и Медсанчасти №1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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