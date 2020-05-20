В центре Перми легковушка сбила 79-летнюю женщину

20 Май 2020 2020-05-20T08:23:41+03:00

Пенсионерку доставили в больницу с травмами. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

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В Перми, 20 мая в 10.25 на улице Максима Горького произошло ДТП. Автомобиль «Лефан Солано», за рулем которого был 35-летний мужчина сбил женщину.

- Водитель совершил наезд на 79-летнюю женщину-пешехода, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - По предварительной информации, пенсионерка пересекала проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшая с различными травмами госпитализирована в больницу.

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По предварительным данным, пострадавших нет (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU