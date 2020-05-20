В Пермском крае ухудшится погода
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Пермском крае уже ночью, 21 мая.
Сегодня, 20 мая ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, в отдельных районах туман, днем кратковременный дождь. Ветер ночью переменных направлений 2–7 м/с, днем южный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +3,+8°, при прояснениях до 0º, днем 15-20°
21 мая возможно усиление ветра до 15 м/с. Местами пройдут умеренные дожди, температура воздуха ночью +3,+8°, днем 13-18°.
В последующие дни 22, 23 и 24 мая также ожидается облачная погода, с дождями. Столбик термометра будет на находится на отметках в районе 16-18 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU