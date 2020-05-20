2020-05-20T06:44:20+03:00
Общество

В Пермском крае ухудшится погода

В ближайшие дни станет чуть прохладнее и пойдут дожди
Анна Маркова
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При выходе на улицу в ближайшие дни могут пригодиться зонтики.При выходе на улицу в ближайшие дни могут пригодиться зонтики.Фото: архив "КП"
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Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Пермском крае уже ночью, 21 мая.

Сегодня, 20 мая ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, в отдельных районах туман, днем кратковременный дождь. Ветер ночью переменных направлений 2–7 м/с, днем южный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +3,+8°, при прояснениях до 0º, днем 15-20°

21 мая возможно усиление ветра до 15 м/с. Местами пройдут умеренные дожди, температура воздуха ночью +3,+8°, днем 13-18°.

В последующие дни 22, 23 и 24 мая также ожидается облачная погода, с дождями. Столбик термометра будет на находится на отметках в районе 16-18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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