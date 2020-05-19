Президент раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам

19 Май 2020 2020-05-19T18:02:31+03:00

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Президенту Путину пришлось вмешаться в вопрос выплат медикам, которые возмутились тем, что обещанные деньги до них не дошли. О том, что от 25 до 80 тысяч рублей, должны получить все врачи, младший и средний медперсонал, водители "скорых", Путин говорил на одном из совещаний с правительством. Но когда пришло время выплат, они дошли не всем, а где-то дошли, но не в том объеме, в каком изначально обещал медикам глава государства.

На совещании 19 мая президент призвал не перекладывать ответственность на главных врачей. Документ, составленный в правительстве, на местах начали трактовать по-разному, в итоге на его основании при начислении денег произошли сбои, изначально документ был составлен недостаточно четко.

- Вы знаете, вопросы всегда есть, ко всем. Но если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные, легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, - сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что глааврачи итак работают «с утра до ночи».

ИСТОЧНИК KP.RU