Райффайзенбанк представил новую дизайн-концепцию карт

19 Май 2020 2020-05-19T15:08:23+03:00

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Новая концепция дизайна карт, разработанная в соответствии с позиционированием Райффайзенбанка «Просто. Четко. Компетентно.», стала результатом совместной работы бренд-команды банка и Студии Артемия Лебедева. Проект призван упростить визуальную коммуникацию с клиентами, повысить узнаваемость карт банка и укрепить позиции бренда на рынке карточных продуктов.

Райффайзенбанк стал первым и единственным банком, который ввел консистентную концепцию дизайна для всей линейки карт. При этом в рамках существующего фирменного стиля Студия Артемия Лебедева сформировала подход к созданию визуальной части и составила гайдбук для последующей разработки дизайна карт.

Основной целью креативной команды была разработка единой системы, обеспечивающей консистентность дизайна всех карт банка и одновременно позволяющей дифференцировать их между собой в зависимости от типа и категории. В ее основу легла графическая интерпретация трехчастности позиционирования Райффайзенбанка.

Обновленный дизайн включает в себя три смысловых блока и позволяет разместить все обязательные элементы, не перегружая при этом карту и не отступая от принципа простоты визуального оформления. Такая структура обеспечивает единство дизайна разных карточных продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU