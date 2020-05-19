2020-05-19T15:08:23+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Райффайзенбанк представил новую дизайн-концепцию карт

Проект призван упростить визуальную коммуникацию с клиентами
Виктор Правдин
Поделиться:
Фото предоставлено РайффайзенбанкомФото предоставлено Райффайзенбанком
Изменить размер текста:

Новая концепция дизайна карт, разработанная в соответствии с позиционированием Райффайзенбанка «Просто. Четко. Компетентно.», стала результатом совместной работы бренд-команды банка и Студии Артемия Лебедева. Проект призван упростить визуальную коммуникацию с клиентами, повысить узнаваемость карт банка и укрепить позиции бренда на рынке карточных продуктов.

Райффайзенбанк стал первым и единственным банком, который ввел консистентную концепцию дизайна для всей линейки карт. При этом в рамках существующего фирменного стиля Студия Артемия Лебедева сформировала подход к созданию визуальной части и составила гайдбук для последующей разработки дизайна карт.

Основной целью креативной команды была разработка единой системы, обеспечивающей консистентность дизайна всех карт банка и одновременно позволяющей дифференцировать их между собой в зависимости от типа и категории. В ее основу легла графическая интерпретация трехчастности позиционирования Райффайзенбанка.

Обновленный дизайн включает в себя три смысловых блока и позволяет разместить все обязательные элементы, не перегружая при этом карту и не отступая от принципа простоты визуального оформления. Такая структура обеспечивает единство дизайна разных карточных продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За сутки в Пермском крае умерли еще три пациента с коронавирусом
Волонтеры из Пермского края помогают в поисках пропавшего 4-летнего мальчика
Райффайзенбанк представил новую дизайн-концепцию карт
«Азот» включен в Федеральный реестр «Всероссийская книга почета»
«Отчуждение и склонность к насилию». Психолог пермского университета рассказал, как пандемия может повлиять на психику
В Балатовском парке в Перми обнаружили тело задушенной 32-летней женщины
ГИТИС ищет юных вокалистов из Прикамья
Больше доставок для абонентов Tele2 в Перми
Энергетики проводят гидравлические испытания теплосетей в Кировском районе Перми
В Прикамье начнут производить шампунь с антисептическим эффектом
В Пермском крае еще 52 человека заболели коронавирусом
В Пермском крае еще 29 человек выздоровели от коронавируса
В Перми во время работы в порту молодому мужчине транспортером размололо руку до предплечья
«Небесная ярмарка-2020» в Кунгуре все же состоится
В Перми бывшим руководителям МЧС грозит до 6 лет заключения
В указ о режиме самоизоляции в Пермском крае внесены изменения
В Пермь доставили еще 35 вахтовиков из Якутии