В Балатовском парке в Перми обнаружили тело задушенной 32-летней женщины

19 Май 2020 2020-05-19T15:25:38+03:00

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В воскресенье, 17 мая, на территории Черняевского леса недалеко от парка «Балатово» очевидцы обнаружили тело женщины. Они сообщили об увиденном в полицию.

- При осмотре видимых следов насильственной смерти обнаружено не было, - сообщают в следственном отделе по Индустриальному району. - Тело 32-летней женщины отправили на судмедэкспертизу. На следующий день пришло заключение о том, что женщина была задушена и жестоко избита.

Также полицейские установили, что некоторое время назад она приехала в Пермь из поселка Сылва, ей была необходима медицинская помощь. Но от госпитализации она отказалась и покинула больницу в сопровождении неизвестного мужчины. Правоохранители установили его личность и задержали.

Им оказался 50-летний мужчина без определенного места жительства, ранее судимый за аналогичное преступление и освободившийся из мест лишения свободы в 2018 году. Выяснилось, что вместе со своей жертвой они жили на территории леса. В день преступления между ними произошла ссора. Подозреваемый сначала избил, а потом задушил женщину.

- Решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения, расследование уголовного дела продолжается, - добавили в следственном отделе.

ИСТОЧНИК KP.RU