ГИТИС ищет юных вокалистов из Прикамья

19 Май 2020 2020-05-19T12:06:04+03:00

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ГИТИС и компания МТС в рамках проекта «Поколение М» проведут онлайн-прослушивания для пермяков, желающих поступить в крупнейший театральный вуз страны. Мероприятие приведет заслуженный деятель искусств РФ, педагог кафедры режиссуры и мастерства актера музыкального театра ГИТИСа, профессор Александр Бармак. Каждый из юных вокалистов сможет лично пообщаться с педагогом по видеосвязи и получить рекомендации знаменитого мастера.

Ребятам нужно будет заранее подготовить выступление – спеть романс, оперу, продемонстрировать владение музыкальным инструментом. Также должны быть готовы к исполнению стихотворения или басни.

Прослушивания пройдут 28 мая. Поэтому для участия школьникам необходимо пройти онлайн-регистрацию по ссылке. После этого каждый участник получит приглашение на творческую встречу.

- Мы рады объединиться и поддержать добрую инициативу МТС, чтобы найти талантливых ребят, мечтающих служить актером в музыкальном театре. Надеюсь, что онлайн-прослушивания помогут ребятам сделать еще один шажок на пути к своей цели, – рассказывает Александр Бармак.

- В Прикамье много талантливых ребят, которыми мы гордимся, - отметила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова. - По итогам прошлого сезона проекта «Поколение М» трое пермяков стали лучшими в своем направлении. Один из них – вокалист Александр Галагурский – стал победителем федерального конкурса и прошел первый этап творческого испытания, обязательного при приеме в ГИТИС. Надеемся, что предстоящие прослушивания помогут сбыться мечте другим юным и талантливым ребятам из региона.

ИСТОЧНИК KP.RU