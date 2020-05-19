Больше доставок для абонентов Tele2 в Перми

19 Май 2020 2020-05-19T11:54:21+03:00

Мобильный оператор Tele2 вместе с партнерами программы лояльности «Больше» дарит абонентам бонусы и подарки, которые будет приятно использовать в режиме home-офиса

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Сейчас заказ еды на дом и возможность находиться в уединении со всеми удобствами важны как никогда. Tele2 делает всё, чтобы абоненты получали больше и в этих условиях. Программа лояльности мобильного оператора пополнилась новыми региональными предложениями.

При заказе от 400 рублей в службе доставки «Пиццбург» абоненты Tele2 получат тортилью «Гриль» в подарок. А в сети кафе и доставки пончиков Magic Donuts клиентам мобильного оператора при заказе пончиков в подарок идет третий пончик.

Tele2 продолжает поиск новых интересных предложений для абонентов. Со всеми актуальными бонусами вы можете ознакомиться здесь. Чтобы активировать бонусы, необходимо зайти в личный кабинет на сайте оператора или в приложении, выбрать предложение, нажать на кнопку «Активировать» и получить SMS с промокодом. Его нужно предъявить при приобретении услуги.