В Прикамье начнут производить шампунь с антисептическим эффектом

19 Май 2020 2020-05-19T11:09:50+03:00

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Глава Пермского края Дмитрий Махонин осмотрел производство Уральского завода противогололедных материалов, в том числе строительную площадку нового производства шампуня с антисептическим эффектом для обработки улиц.

- Несмотря на все сложности, инвестиционные проекты не останавливаются, их реализация продолжается, - отметил Дмитрий Махонин. - Новые проекты дают нам новые рабочие места, что сейчас особенно актуально, дают поступления в бюджет. На площадке УЗПМ мы видим пример реализации проекта по импортозамещению. Это эксклюзивное для России производство. Строительство такого в нашем регионе говорит о потенциале Пермского края.

Как отметил генеральный директор ООО «УЗПМ» Дмитрий Пылев, новый завод сможет ежегодно производить до 5 тысяч тонн шампуня с антисептическим эффектом. Этих объемов хватит на весь Пермский край.

- Это концентрированный продукт, поэтому его можно растворять в воде. Опытную установку мы планируем закончить этим летом, а выйти на полную производственную мощность – в следующем году, – пояснил Дмитрий Пылев.

Сейчас этот шампунь компания производит в другом регионе, а строительство завода в Краснокамске означает расширение производства.

ИСТОЧНИК KP.RU