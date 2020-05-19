В Пермском крае еще 29 человек выздоровели от коронавируса
По данным Минздрава Пермского края за последние сутки из медучреждений выписано еще 29 пациентов, которые лечились от коронавирусной инфекции.
Общее число выздоровевших увеличилось до 556. Еще 485 жителей региона продолжают лечение.
- 1643 - дома на карантине по предписанию главного санитарного врача, - сообщает Минздрав края.
Напомним, на утро 19 мая в Пермском крае выявлено 1073 случая заболевания COVID-19.
"Расслабляться еще рано",- член регионального штаба и общественник Д. Жебелев о развитии эпидемии
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ИСТОЧНИК KP.RU
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