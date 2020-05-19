В Пермском крае еще 29 человек выздоровели от коронавируса

19 Май 2020 2020-05-19T08:41:50+03:00

Общее число выздоровевших увеличилось до 556 человек. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Еще 485 жителей Пермского края остаются на лечении

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По данным Минздрава Пермского края за последние сутки из медучреждений выписано еще 29 пациентов, которые лечились от коронавирусной инфекции.

Общее число выздоровевших увеличилось до 556. Еще 485 жителей региона продолжают лечение.

- 1643 - дома на карантине по предписанию главного санитарного врача, - сообщает Минздрав края.

Напомним, на утро 19 мая в Пермском крае выявлено 1073 случая заболевания COVID-19.

"Расслабляться еще рано",- член регионального штаба и общественник Д. Жебелев о развитии эпидемии 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU