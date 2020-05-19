2020-05-19T08:16:08+03:00
Общество

В Перми во время работы в порту молодому мужчине транспортером размололо руку до предплечья

Медикам пришлось ее ампутировать
Анна Маркова
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Скорая доставила мужчину в одну из больниц Перми.Скорая доставила мужчину в одну из больниц Перми.
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Несчастный случай произошел 18 мая на улице Панфилова в Перми. Во время выполнения работ в «Порту-Пермь» 35-летнему мужчине затянуло руку в транспортерную ленту.

Увидев что произошло, рабочие порта вызвали «Скорую». Медики быстро доставили мужчину в больницу, но спасти руку было невозможно, ее ампутировали до предплечья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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