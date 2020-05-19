2020-05-19T06:36:06+03:00
Общество

«Небесная ярмарка-2020» в Кунгуре все же состоится

Организаторы проведут фестиваль воздушных шаров в середине лета
Анна Маркова
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Фестиваль воздухоплавания состоится в середине лета.Фестиваль воздухоплавания состоится в середине лета.Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ
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Традиционный международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка-2020» пройдет в Кунгурском районе. Организаторы планируют его проведения с 27 июня по 4 июля, но с оговоркой, что возможны изменения сроков проведения. Если это случится информация появится на всех ресурсах фестиваля.

- Фестиваль однозначно состоится, - говорит главный организатор фестиваля Андрей Вертипрахов. - Да, в силу всем понятных обстоятельств, он может быть чуть менее грандиозным, но не менее интересным и увлекательным для гостей и участников. Как только станут понятны даты – мы их анонсируем, но подготовку мы уже начали и ждем, что увидим пилотов со всей страны в кунгурском небе. Ждем всех и каждого на Кунгурской земле этим летом.

На открытии фестиваля, если позволяет погода, гостей ждут показательные выступления под названием «Танец слонов». В сумерках светящиеся шары начинают «танцевать», поднимаясь и опускаясь под музыку.

Кроме основной традиционной спортивной программы, организаторы «Небесной ярмарки» планируют провести насыщенную и яркую культурную программу, которую пока держит в секрете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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