В Перми бывшим руководителям МЧС грозит до 6 лет заключения

19 Май 2020 2020-05-19T06:20:12+03:00

В общей сложности сотрудники МЧС похитили более 790 тысяч рублей. Фото: Василий Вахрин

Их обвиняют в мошенничестве в крупном размере

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В Перми перед судом предстанут бывший заместитель руководителя одного из центров МЧС и начальник пожарного отряда. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

- Утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении бывшего заместителя начальника Приволжского регионального центра МЧС России по Государственной противопожарной службе и бывшего начальника ФГКУ «7 отряд Федеральной противопожарной службы по Пермскому краю, - сообщает, - сообщает прокуратура Пермского края.

В марте 2013 года обвиняемые фиктивно приняли на работу сотрудника в пожарную часть. На самом деле он ни дня не был на своем рабочем месте, а начисленные зарплаты и премии вплоть до декабря 2017 года бывшие начальники МЧС присваивали себе.

В общей сложности ими было похищено более 790 тысяч рублей.

- Уголовные дела будут направлены для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Перми, - сообщает краевая прокуратура. - Подсудимым грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU