В Пермь доставили еще 35 вахтовиков из Якутии
Вечером в понедельник, 18 мая, в Пермь привезли еще 35 жителей края, которые работали вахтами на газовых месторождениях в Якутии. Результаты анализов на коронавирус, которые они сдавали еще на месторождении, отрицательные.
На взлетной полосе вахтовиков встретили сотрудники профильных ведомств, а также бригада медицины катастроф.
Фото permkrai
После первичного осмотра на борту самолета вернувшихся с месторождений работников по предписанию главного санитарного врача отправили в обсервацию. Они пройдут обязательный двухнедельный карантин и повторную проверку на наличие коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.
Фото permkrai
По словам министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, состояние всех пассажиров удовлетворительное.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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