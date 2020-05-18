2020-05-18T19:15:42+03:00
Общество

В Пермь доставили еще 35 вахтовиков из Якутии

На взлетной полосе вахтовиков встретили сотрудники профильных ведомств
Виктор Правдин
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Фото permkraiФото permkrai
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Вечером в понедельник, 18 мая, в Пермь привезли еще 35 жителей края, которые работали вахтами на газовых месторождениях в Якутии. Результаты анализов на коронавирус, которые они сдавали еще на месторождении, отрицательные.

На взлетной полосе вахтовиков встретили сотрудники профильных ведомств, а также бригада медицины катастроф.

Фото permkrai

Фото permkrai

После первичного осмотра на борту самолета вернувшихся с месторождений работников по предписанию главного санитарного врача отправили в обсервацию. Они пройдут обязательный двухнедельный карантин и повторную проверку на наличие коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

Фото permkrai

Фото permkrai

По словам министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, состояние всех пассажиров удовлетворительное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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