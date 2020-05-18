ВТБ выдал пермскому автодилеру «Форвард-Авто» льготный кредит на зарплаты сотрудникам

18 Май 2020 2020-05-18T14:02:15+03:00

Всего с начала действия программы кредитования на выплату заработной платы банк заключил соглашения c компаниям региона на 287 млн рублей

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ВТБ в Пермском крае предоставил ГК «Форвард-Авто» льготный кредит на выплату заработной платы сотрудникам. Сумма соглашения составила 6,2 млн рублей, срок – 12 месяцев. Финансирование позволит дилерскому центру обеспечить выплаты 59 сотрудникам на период вынужденного простоя в результате распространения пандемии COVID-19 и дальнейшего восстановления отрасли.

ВТБ активно участвует в реализации госпрограммы на выплату заработной платы компаниям из списка наиболее пострадавших в результате COVID-19 отраслей, утвержденного Правительством РФ. Льготные кредиты предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на срок до 12 месяцев. На первые полгода ставка составляет 0% годовых, на оставшийся период – 3,5%.

- Мы видим, что госпрограмма востребована в регионе. Ей уже воспользовались представители большинства пострадавших отраслей, и мы продолжаем рассматривать и одобрять заявки в ежедневном режиме, - говорит Владимир Стрельников, управляющий ВТБ в Пермском крае. - Рассчитываем, что этот и другие инструменты поддержки позволят нашим партнерам успешно преодолеть текущий период «турбулентности».

Рустам Бахтияров, представитель ГК «Форвард-Авто», подчеркнул: «Дилерские центры относятся к числу предприятий, наиболее остро почувствовавших на себе последствия пандемии. Тем не менее, мы стремимся максимально сохранить численность персонала, и подспорьем в этом станет льготный кредит. Мы признательны банку ВТБ за оперативное рассмотрение заявки и оказанную поддержку».

Всего с начала действия программы кредитования на выплату заработной платы ВТБ заключил соглашения c компаниям Прикамья на сумму 287 млн рублей. Среди предприятий, которым банк оказал поддержку – кафе и рестораны, гостиницы, турагентства, развлекательные парки, стоматологические клиники, грузовые и пассажирские перевозчики, магазины, продающие непродовольственные товары.

Чтобы подать заявку на финансирование по программе, клиенту достаточно обратиться в офис банка или контакт-центр ВТБ для предпринимателей по телефону 8(800)200-77-99. Решение о предоставлении кредита будет принято за один рабочий день.

Справка:

ГК «Форвард-Авто» – крупнейший автодилер Пермского края по объему продаж. Является официальным представителем в регионе таких автомобильных брендов, как Lada, Mitsubishi, Renault. Также автоцентры холдинга работают в ХМАО, Удмуртии, Волгоградской области. «Автодилер года - 2019» в номинации «Организация продаж: новые автомобили» по версии аналитического агентства «АВТОСТАТ».

ИСТОЧНИК KP.RU