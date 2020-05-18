Коронавирус в Пермском крае распространился еще на 4 района

18 Май 2020 2020-05-18T13:44:25+03:00

В Пермском крае выявлено 1073 инфицированных, данные на 18 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Коронавирус захватывает все больше территорий Пермского края. С 15 мая список пополнился еще четырьмя территориями. Заболевшие выявлены в Уинском - 1 заболевший, в Карагайском и Очерском районах по 2 случая, в Кизеловском районе - 4.

- Коронавирус выявлен у жителей 34 территорий нашего региона, - сообщает краевая администрация.

Напомним, по данным на 18 мая в Пермском крае выявлено 1073 инфицированных, из них 527 выздоровели, 29 скончались, остальные проходят лечение в больницах либо амбулаторно. Еще 1493 жителя Прикамья – на карантине по предписанию главного санитарного врача.

"Расслабляться еще рано",- член регионального штаба и общественник Д. Жебелев о развитии эпидемии 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU