Коронавирус в Пермском крае распространился еще на 4 района
Коронавирус захватывает все больше территорий Пермского края. С 15 мая список пополнился еще четырьмя территориями. Заболевшие выявлены в Уинском - 1 заболевший, в Карагайском и Очерском районах по 2 случая, в Кизеловском районе - 4.
- Коронавирус выявлен у жителей 34 территорий нашего региона, - сообщает краевая администрация.
Напомним, по данным на 18 мая в Пермском крае выявлено 1073 инфицированных, из них 527 выздоровели, 29 скончались, остальные проходят лечение в больницах либо амбулаторно. Еще 1493 жителя Прикамья – на карантине по предписанию главного санитарного врача.
"Расслабляться еще рано",- член регионального штаба и общественник Д. Жебелев о развитии эпидемии
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ИСТОЧНИК KP.RU