В Пермском крае женщина на «Оке» насмерть сбила пешехода

18 Май 2020 2020-05-18T12:35:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Смертельная авария произошла в воскресенье, 17 мая, в Нытве. В 13:45 у одного из домов по проспекту Ленина 65-летняя водитель «Ока» сбила 84-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

Фото chp_dtp_perm/instagram

- По предварительной информации, пожилая женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/779703" frameborder="0"></iframe> Смертельное ДТП в Пермском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU