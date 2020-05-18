В Пермском крае женщина на «Оке» насмерть сбила пешехода
Трагедия произошла во дворе дома
Фото chp_dtp_perm/instagram
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Смертельная авария произошла в воскресенье, 17 мая, в Нытве. В 13:45 у одного из домов по проспекту Ленина 65-летняя водитель «Ока» сбила 84-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.
Фото chp_dtp_perm/instagram
- По предварительной информации, пожилая женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Смертельное ДТП в Пермском крае.
ИСТОЧНИК KP.RU