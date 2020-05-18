2020-05-18T12:35:28+03:00
Происшествия

В Пермском крае женщина на «Оке» насмерть сбила пешехода

Трагедия произошла во дворе дома
Виктор Правдин
Поделиться:
Фото chp_dtp_perm/instagramФото chp_dtp_perm/instagram
Изменить размер текста:

Смертельная авария произошла в воскресенье, 17 мая, в Нытве. В 13:45 у одного из домов по проспекту Ленина 65-летняя водитель «Ока» сбила 84-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

Фото chp_dtp_perm/instagram

Фото chp_dtp_perm/instagram

- По предварительной информации, пожилая женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Смертельное ДТП в Пермском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермском крае женщина на «Оке» насмерть сбила пешехода
18 - 25 - 45? Пермяки назвали самый идеальный возраст
Пермяки могут купить строительные материалы со скидкой
В Прикамье еще 49 человек заболели коронавирусом
В Пермском крае умер еще один пациент с коронавирусом
Райффайзенбанк снижает ставку по льготной ипотеке до 6,19%
В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 5 человек
В поселке Тюлькино 28 жилых домов затопило паводком
Согласно модели башкирских ученых, Пермский край вышел на плато по коронавирусу
В четырех больницах Прикамья неправильно начисляли доплаты медикам за работу в условиях коронавируса
Минздрав: с начала пандемии от коронавирусной инфекции оправились 522 жителя Прикамья
Пермскую авиакомпанию, которая держит в Большом Савино 12 вертолетов, оштрафовали за нарушение режима труда работников
Число инфицированных коронавирусом в Прикамье превысило 1 тысячу человек и достигло 1024 случаев
«Таких размеров вижу впервые». Житель Пермского края заснял на дороге торнадо
В Прикамье выследили неосторожного торговца марихуаной из Чусового