2020-05-18T12:23:05+03:00
Общество

18 - 25 - 45? Пермяки назвали самый идеальный возраст

Оказалось, что совершеннолетие, по мнению опрошенных, не самый лучший возраст
Виктор Правдин
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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После ослабления режима самоизоляции в городе стало заметно больше людей. Дети, подростки, взрослые, пенсионеры - все вышли на улицы насладиться по-настоящему летней погодой. Дети бегают, взрослые за ними приглядывают, подростки что-то обсуждают, а пенсионеры сидят на лавочках, беседуют и читают - у каждого свое занятие. Наблюдая за тем, как люди всех возрастов проводят время вместе, «Комсомолка» решила узнать у пермяков, какой возраст они считают идеальным.

В нашем паблике «ВКонтакте» мы провели опрос, в котором приняли участии более 200 человек, получилась следующая картина:

18 лет - 16,5%;

25 лет - 34%;

30 лет 39%;

45 лет - 7,4%;

55 лет - 1,5%.

Таким образом, большинство пермяков считают самым идеальным возрастом 30 лет. Также пермяки оставляли свои комментарии о возрасте.

«Идеальный возраст тот, в котором ты живешь прямо сейчас»

«Все возрасты хороши по-своему»

«Не возраст красит человека, а его воспитанность»

«0т 25 до 40 прикольный возраст. Все уже устаканено, сам себе хозяин и не сильно подвержен депрессии. Молодость тоже хорошо, но в голове столько противоречивых мыслей».

«Однозначно - 30. Все уже определено и многое впереди. Есть силы и время».

Дорогие читатели, как вы считаете, какой самый идеальный возраст? Ответы пишите в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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