2020-05-18T11:48:11+03:00
Общество

Пермяки могут купить строительные материалы со скидкой

Акция от ООО «Торговый дом ПЗСП» продлится до конца мая
Анна Маркова
Поделиться:
Оформить заказ на продукцию и доставку можно не выходя из дома.Оформить заказ на продукцию и доставку можно не выходя из дома.
Изменить размер текста:

В рамках акции до конца мая покупатели «Торгового дома ПЗСП» могут получить скидку на газобетонные блоки до 8%. Так, при покупке от 26 до 52 м3 скидка составит 3%, от 52,01 до 78 м3 – 4%, от 78,01 до 169 м3 – 6%, более 169 м3 – 8%.

Оформить заказ на продукцию и доставку можно не выходя из дома, в режиме онлайн на сайте td-pzsp.ru.

Напомним, газобетонные блоки от ПЗСП стали дипломантом конкурса «100 лучших товаров России – 2019» в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Логотип «100 лучших товаров России» демонстрирует реальные конкурентные преимущества товаров: автоклавный газобетон на сегодняшний день считается наиболее энергоэффективным конструкционным строительным материалом.

Подробнее об акции и ценах на газобетонные блоки можно узнать у менеджеров Торгового дома ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте td-pzsp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермском крае женщина на «Оке» насмерть сбила пешехода
18 - 25 - 45? Пермяки назвали самый идеальный возраст
Пермяки могут купить строительные материалы со скидкой
В Прикамье еще 49 человек заболели коронавирусом
В Пермском крае умер еще один пациент с коронавирусом
Райффайзенбанк снижает ставку по льготной ипотеке до 6,19%
В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 5 человек
В поселке Тюлькино 28 жилых домов затопило паводком
Согласно модели башкирских ученых, Пермский край вышел на плато по коронавирусу
В четырех больницах Прикамья неправильно начисляли доплаты медикам за работу в условиях коронавируса
Минздрав: с начала пандемии от коронавирусной инфекции оправились 522 жителя Прикамья
Пермскую авиакомпанию, которая держит в Большом Савино 12 вертолетов, оштрафовали за нарушение режима труда работников
Число инфицированных коронавирусом в Прикамье превысило 1 тысячу человек и достигло 1024 случаев
«Таких размеров вижу впервые». Житель Пермского края заснял на дороге торнадо
В Прикамье выследили неосторожного торговца марихуаной из Чусового