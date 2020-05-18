Пермяки могут купить строительные материалы со скидкой

18 Май 2020 2020-05-18T11:48:11+03:00

Оформить заказ на продукцию и доставку можно не выходя из дома.

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В рамках акции до конца мая покупатели «Торгового дома ПЗСП» могут получить скидку на газобетонные блоки до 8%. Так, при покупке от 26 до 52 м3 скидка составит 3%, от 52,01 до 78 м3 – 4%, от 78,01 до 169 м3 – 6%, более 169 м3 – 8%.

Оформить заказ на продукцию и доставку можно не выходя из дома, в режиме онлайн на сайте td-pzsp.ru.

Напомним, газобетонные блоки от ПЗСП стали дипломантом конкурса «100 лучших товаров России – 2019» в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Логотип «100 лучших товаров России» демонстрирует реальные конкурентные преимущества товаров: автоклавный газобетон на сегодняшний день считается наиболее энергоэффективным конструкционным строительным материалом.

Подробнее об акции и ценах на газобетонные блоки можно узнать у менеджеров Торгового дома ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте td-pzsp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU