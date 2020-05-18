В Прикамье еще 49 человек заболели коронавирусом
В Пермском крае выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. По данным на 18 мая, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 49 заболевших COVID-19.
- Больше четверти новых заболевших коронавирусом в Прикамье - старше 65 лет, - комментирует Минздрав Пермского края. В регионе выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 23 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 26 - изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1073. Ежесуточный прирост составил 4,8%.
Зафиксирован один смертельный случай. Умер мужчина 50 лет, у которого было сопутствующее тяжелое онкологическое заболевание, медицинское исследование показало, что он умер не от COVID-19.
"Расслабляться еще рано",- член регионального штаба и общественник Д. Жебелев о развитии эпидемии
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ИСТОЧНИК KP.RU