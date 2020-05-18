В Пермском крае умер еще один пациент с коронавирусом

18 Май 2020 2020-05-18T11:11:17+03:00

Число умерших с положительным тестом на коронавирус возросло до 29 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего с начала вспышки опасной инфекции в регионе умерли 29 человек

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Минздрав Прикамья сообщает обновленную информацию на 18 мая по смертельным случаем, у пациентов, тест которых показывал положительный результат на коронавирус. Еще одни человек умер за прошедшие сутки.

- Летальный исход зафиксирован у мужчины 50 лет, у которого было сопутствующее тяжелое онкологическое заболевание, медицинское исследование показало, что он умер не от COVID-19, - сообщают в МИнздраве Пермского края.

Всего в регионе количество инфицированных на 18 мая составляет 1073 человека. Число умерших возросло до 29 человек.

"Расслабляться еще рано",- член регионального штаба и общественник Д. Жебелев о развитии эпидемии 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU