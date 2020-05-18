2020-05-18T11:11:17+03:00
Общество

В Пермском крае умер еще один пациент с коронавирусом

Всего с начала вспышки опасной инфекции в регионе умерли 29 человек
Анна Маркова
Поделиться:
Число умерших с положительным тестом на коронавирус возросло до 29 человек.Число умерших с положительным тестом на коронавирус возросло до 29 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Минздрав Прикамья сообщает обновленную информацию на 18 мая по смертельным случаем, у пациентов, тест которых показывал положительный результат на коронавирус. Еще одни человек умер за прошедшие сутки.

- Летальный исход зафиксирован у мужчины 50 лет, у которого было сопутствующее тяжелое онкологическое заболевание, медицинское исследование показало, что он умер не от COVID-19, - сообщают в МИнздраве Пермского края.

Всего в регионе количество инфицированных на 18 мая составляет 1073 человека. Число умерших возросло до 29 человек.

"Расслабляться еще рано",- член регионального штаба и общественник Д. Жебелев о развитии эпидемии

00:00
00:00

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

«Была техническая ошибка». Министр здравоохранения Пермского края о выплатах медикам, работавшим с больными коронавирусом

Сотрудникам скорой помощи региона пообещали доплатить. Но не всем (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермском крае женщина на «Оке» насмерть сбила пешехода
18 - 25 - 45? Пермяки назвали самый идеальный возраст
Пермяки могут купить строительные материалы со скидкой
В Прикамье еще 49 человек заболели коронавирусом
В Пермском крае умер еще один пациент с коронавирусом
Райффайзенбанк снижает ставку по льготной ипотеке до 6,19%
В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 5 человек
В поселке Тюлькино 28 жилых домов затопило паводком
Согласно модели башкирских ученых, Пермский край вышел на плато по коронавирусу
В четырех больницах Прикамья неправильно начисляли доплаты медикам за работу в условиях коронавируса
Минздрав: с начала пандемии от коронавирусной инфекции оправились 522 жителя Прикамья
Пермскую авиакомпанию, которая держит в Большом Савино 12 вертолетов, оштрафовали за нарушение режима труда работников
Число инфицированных коронавирусом в Прикамье превысило 1 тысячу человек и достигло 1024 случаев
«Таких размеров вижу впервые». Житель Пермского края заснял на дороге торнадо
В Прикамье выследили неосторожного торговца марихуаной из Чусового