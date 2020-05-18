Райффайзенбанк снижает ставку по льготной ипотеке до 6,19%

18 Май 2020 2020-05-18T09:58:57+03:00

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В рамках программы госсубсидий Райффайзенбанк снижает льготную ставку по ипотеке до 6,19%. Предложение распространяется на покупку жилья в новостройке. Доступно оно будет до 1 ноября 2020 года. При этом льготная ставка сохранится на весь срок кредитования.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 3 млн рублей в других регионах страны.

Ирина Ярыгова, начальник отдела продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка:

«Всем, кто оставлял заявки на ипотеку под 6,5%, мы пересчитаем ставку автоматически, без дополнительных обращений или заявлений. Оставить заявку на ипотеку по льготной ставке и получить одобрение можно в личном кабинете на сайте Райффайзенбанка в течение одного дня. Мы планируем провести первые сделки в ближайшую неделю».

Подать заявку и ознакомиться с полными условиями программы на сайте банка.

ИСТОЧНИК KP.RU