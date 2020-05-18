2020-05-18T08:58:29+03:00
Общество

В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 5 человек

Всего в регионе опасной инфекцией переболели 527 человек
Анна Маркова
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Всего на 18 мая из медучреждений выписано 527 человек.Всего на 18 мая из медучреждений выписано 527 человек.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Минздрав Пермского края сообщает еще о 5 выздоровевших от коронавируса за прошедшие сутки. Всего на 18 мая из медучреждений выписано 527 человек.

- Еще 469 жителей Пермского края остаются на лечении в больницах, - сообщает Минздрав Пермского края. - 1493 - дома на карантине по предписанию главного санитарного врача.

Напомним, на утро 18 мая с начала вспышки заболевания в Пермском крае количество инфицированных составило 1024 человека. Число умерших из-за коронавируса возросло до 28 человек.

"Расслабляться еще рано",- член регионального штаба и общественник Д. Жебелев о развитии эпидемии

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ИСТОЧНИК KP.RU

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