В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 5 человек
Минздрав Пермского края сообщает еще о 5 выздоровевших от коронавируса за прошедшие сутки. Всего на 18 мая из медучреждений выписано 527 человек.
- Еще 469 жителей Пермского края остаются на лечении в больницах, - сообщает Минздрав Пермского края. - 1493 - дома на карантине по предписанию главного санитарного врача.
Напомним, на утро 18 мая с начала вспышки заболевания в Пермском крае количество инфицированных составило 1024 человека. Число умерших из-за коронавируса возросло до 28 человек.
"Расслабляться еще рано",- член регионального штаба и общественник Д. Жебелев о развитии эпидемии
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ИСТОЧНИК KP.RU