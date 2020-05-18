В поселке Тюлькино 28 жилых домов затопило паводком
В бедственном положении оказались жители поселка Тюлькино, Соликамского района. Паводок пришел в населенный пункт с большой силой и теперь хозяйничает в домах людей.
Вода из Камы затопила 28 домов, в которых живут 343 человека, из них 78 детей. Она стоит в комнатах по полметра глубиной. А еще паводок размыл участок дороги к Тюлькино и теперь жители практически отрезаны от сухой земли.
Сейчас из поселка эвакуировано 56 человек, в том числе 32 ребенка. В пункте временного размещения находятся 18 человек, из них 11 детей, для них организовано 3-х разовое горячее питание.
Сообщение с поселком организовано по расписанию рейсового автобуса автомобилем высокой проходимости на базе «КАМАЗ».
Соликамская городская прокуратура Пермского края с начала повышения уровня Камы усилила надзор за соблюдением прав людей затопленного поселка. Организована мобильная приемная прокурора города Соликамска, где ежедневно ведется прием жителей поселка.
- Сотрудники прокуратуры отслеживают действия местных властей в обеспечении людей продуктами и средствами первой необходимости, а также оказания им медицинской помощи и лекарств, - сообщает Прокуратура Пермского края. - В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.
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ИСТОЧНИК KP.RU