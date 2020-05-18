2020-05-18T06:48:25+03:00
Общество

В поселке Тюлькино 28 жилых домов затопило паводком

Из них эвакуировано 56 человек, в том числе 32 ребенка
Анна Маркова
Поделиться:
В затопленных дворах в поселке Тюлькино машины ушли под воду. Фото Шильков Леня.В затопленных дворах в поселке Тюлькино машины ушли под воду. Фото Шильков Леня.
Изменить размер текста:

В бедственном положении оказались жители поселка Тюлькино, Соликамского района. Паводок пришел в населенный пункт с большой силой и теперь хозяйничает в домах людей.

Вода из Камы затопила 28 домов, в которых живут 343 человека, из них 78 детей. Она стоит в комнатах по полметра глубиной. А еще паводок размыл участок дороги к Тюлькино и теперь жители практически отрезаны от сухой земли.

Сейчас из поселка эвакуировано 56 человек, в том числе 32 ребенка. В пункте временного размещения находятся 18 человек, из них 11 детей, для них организовано 3-х разовое горячее питание.

Сообщение с поселком организовано по расписанию рейсового автобуса автомобилем высокой проходимости на базе «КАМАЗ».

Соликамская городская прокуратура Пермского края с начала повышения уровня Камы усилила надзор за соблюдением прав людей затопленного поселка. Организована мобильная приемная прокурора города Соликамска, где ежедневно ведется прием жителей поселка.

- Сотрудники прокуратуры отслеживают действия местных властей в обеспечении людей продуктами и средствами первой необходимости, а также оказания им медицинской помощи и лекарств, - сообщает Прокуратура Пермского края. - В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Чердыни паводок размыл дорожное полотно между Березовой Старицей и поселком Рябинино

Здесь введен режим «Чрезвычайная ситуация» (подробнее...)

«Эвакуировали 47 человек». В Пермском крае рекордный паводок угрожает 15 населенным пунктам

Высокий уровень воды в реках будет сохраняться и в ближайшие сутки (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В поселке Тюлькино 28 жилых домов затопило паводком
Согласно модели башкирских ученых, Пермский край вышел на плато по коронавирусу
В четырех больницах Прикамья неправильно начисляли доплаты медикам за работу в условиях коронавируса
Минздрав: с начала пандемии от коронавирусной инфекции оправились 522 жителя Прикамья
Пермскую авиакомпанию, которая держит в Большом Савино 12 вертолетов, оштрафовали за нарушение режима труда работников
Число инфицированных коронавирусом в Прикамье превысило 1 тысячу человек и достигло 1024 случаев
«Таких размеров вижу впервые». Житель Пермского края заснял на дороге торнадо
В Прикамье выследили неосторожного торговца марихуаной из Чусового
Ранний ребенок отомстил родителю: в Пермском районе 35-летний сын до полусмерти избил 52-летнего отца
В Прикамье следователи предложили врачам жаловаться на невыплату денег за коронавирус
«Продавцы не должны обслуживать нарушителей». В полиции Прикамья предупредили о штрафах от 1 до 30 тысяч за появление в общественных местах без масок
В Чердыни паводок размыл дорожное полотно между Березовой Старицей и поселком Рябинино
Прокуратура занялась поселком в Пермском крае, который длительное время отрезан паводком
«Передал мобильник в колонию». В Кунгуре на взятке попался сотрудник ГУФСИН
«Эвакуировали 47 человек». В Пермском крае рекордный паводок угрожает 15 населенным пунктам
«Очевидцы сообщают о восьми столкнувшихся авто». В Пермском крае произошла массовая авария
«+52 за стуки». Роспотребнадзор сообщил о количестве заболевших коронавирусом в Пермском крае на 16 мая 2020 года
В Пермском крае излечились от коронавируса более 500 человек
Водитель ВАЗ в Перми сбил ребенка
Оперштаб: парикмахерские и салоны красоты в Пермском крае смогут оказывать услуги по маникюру и педикюру
Клещи с начала теплого сезона покусали 2300 человек в Пермском крае
Из-за аварии на Чусовском мосту скопилась многокилометровая пробка
В Перми отделения двух больниц переведены в режим обсервации
В Пермском крае рыбак спас попавшего в беду лосенка
Из-за паводка в Пермском крае перекрыли несколько региональных и муниципальных дорог
«Ночь музеев - 2020» в Перми: уличные выставки, маска и перчатки
Райффайзенбанк проведет бесплатный вебинар «Как продавать недвижимость онлайн»
Авиакомпания «Победа» возобновляет полеты из Перми