В поселке Тюлькино 28 жилых домов затопило паводком

18 Май 2020 2020-05-18T06:48:25+03:00

В затопленных дворах в поселке Тюлькино машины ушли под воду. Фото Шильков Леня.

Из них эвакуировано 56 человек, в том числе 32 ребенка

Изменить размер текста: A A

В бедственном положении оказались жители поселка Тюлькино, Соликамского района. Паводок пришел в населенный пункт с большой силой и теперь хозяйничает в домах людей.

Вода из Камы затопила 28 домов, в которых живут 343 человека, из них 78 детей. Она стоит в комнатах по полметра глубиной. А еще паводок размыл участок дороги к Тюлькино и теперь жители практически отрезаны от сухой земли.

Сейчас из поселка эвакуировано 56 человек, в том числе 32 ребенка. В пункте временного размещения находятся 18 человек, из них 11 детей, для них организовано 3-х разовое горячее питание.

Сообщение с поселком организовано по расписанию рейсового автобуса автомобилем высокой проходимости на базе «КАМАЗ».

Соликамская городская прокуратура Пермского края с начала повышения уровня Камы усилила надзор за соблюдением прав людей затопленного поселка. Организована мобильная приемная прокурора города Соликамска, где ежедневно ведется прием жителей поселка.

- Сотрудники прокуратуры отслеживают действия местных властей в обеспечении людей продуктами и средствами первой необходимости, а также оказания им медицинской помощи и лекарств, - сообщает Прокуратура Пермского края. - В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Чердыни паводок размыл дорожное полотно между Березовой Старицей и поселком Рябинино

Здесь введен режим «Чрезвычайная ситуация» (подробнее...)

«Эвакуировали 47 человек». В Пермском крае рекордный паводок угрожает 15 населенным пунктам

Высокий уровень воды в реках будет сохраняться и в ближайшие сутки (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU