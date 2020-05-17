Согласно модели башкирских ученых, Пермский край вышел на плато по коронавирусу

17 Май 2020 2020-05-17T18:50:32+03:00

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Специалисты проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медуниверситета (БГМУ) разработали и опубликовали прогноз пика заболеваемости COVID-19 для различных регионов.

Согласно модели, которую составили башкирские ученые, к 15 мая в России был пройден пик заболеваемости и экспоненциальный рост сменился линейным – то есть начался выход на плато.

Диаграмма по регионам

- На графике заметно начало выхода на плато развития инфекции в России, - прокомментировали башкирские ученые данные модели. - Максимальное число новых случаев будет колебаться в пределах 11 тысяч новых случаев ежедневно. Правда, за счёт того, что Россия большая по территории, плато будет более затяжным по времени по сравнению с другими странами.

Специалисты отметили, что в небольших регионах удалось полностью взять под контроль вспышку заболеваемости. А в крупных регионах ситуация более напряженная, однако и там количество новых случаев растет уже не экспоненциально, а линейно, и число выздоравливающих увеличивается быстрее, чем зараженных. В числе этих регионов исследователи особо отметили Пермский край.

Пермский край в сравнении с другими крупными регионами.

- Среди регионов, в которых на 16 мая отмечается от 300 до 400 активных случаев есть регионы, в которых в течение последнего периода число новых случаев инфицирования меньше числа выздоровевших: это Пермский край, крупный регион по численности населения, и Чечня, - отмечают ученые. - Однако настораживает эпидемиологическая обстановка в Омской области, где заметен четкий экспоненциальный рост активных случаев инфицирования при линейном росте количества выздоровевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU