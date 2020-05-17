2020-05-17T14:30:37+03:00
Общество

Минздрав: с начала пандемии от коронавирусной инфекции оправились 522 жителя Прикамья

За минувшие сутки из больницы выписали еще 11 пациентов
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Статистика по коронавирусу в Пермском крае остается серьезной. Мы уже писали о том, что за последние сутки тесты подтвердились еще у 51 жителя Прикамья, в том числе, у пациентов 71 года и 85 лет - посмертно.

В краевом Минзраве сообщили о том, что за прошлый день из больниц были выписаны 11 пациентов, которые были госпитализированы с коронавирусом.

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- В общей сложности с начала пандемии от инфекции оправились 522 жителя нашего региона, - сообщили в министерстве здравоохранения края. - На лечении остается еще 425 жителей Пермского края, 1517 человек находятся на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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