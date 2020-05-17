2020-05-17T14:04:33+03:00
Общество

Пермскую авиакомпанию, которая держит в Большом Савино 12 вертолетов, оштрафовали за нарушение режима труда работников

Их не пускали в отпуска
Андрей МАТЛИН
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Фото: Пермская транспортная прокуратура.Фото: Пермская транспортная прокуратура.
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Работники пермской авиакомпании «Геликс», которая держит в аэропорту «Большое Савино» 6 вертолетов Ми-2 и 6 вертолетов Ми-8, работали буквально на износ – их не отпускали в отпуска.

Эта компания работает на авиарынке больше 25 лет. Винтокрылые машины совершают облеты нефтепромыслов и трубопроводов, участвуют в поисково-спасательных операциях, перевозят грузы и пассажиры. Их арендуют для рыбалки, охоты, экстремальных видов спорта.

Измученные авиаторы пожаловались в Пермскую транспортную прокуратуру, и та провела проверку исполнения воздушного и трудового законодательства.

- В авиакомпании не соблюдались требования режима труда и отдыха работников при планировании и предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков, - подтвердили в надзорном ведомстве. - Директору «Авиакомпании «Геликс» внесено представление. После вмешательства транспортной прокуратуры внесены изменения в график отпусков, 5 работникам авиакомпании предоставлены основные и дополнительные отпуска.

Директора и общество в итоге оштрафовали на общую сумму 38 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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