Число инфицированных коронавирусом в Прикамье перевалило за тысячу и достигло 1024 случаев
По сообщениям Роспотребнадзора РФ, за последние сутки в России выявлено 9709 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В том числе, в Пермском крае – 51 случай. Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае перевалило тысячный рубеж, достигнув 1024 случаев.
- Среди всех вновь инфицированных в России 42,4 процента не имели клинических проявлений болезни, - сообщили в Роспотребназдоре. - Зафиксировано 94 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 4207 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 281 752 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 2631 летальный исход, выздоровели 67 373 человека.
Министр образования края рассказала,когда пройдут ЕГЭ и откроются детские сады
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ИСТОЧНИК KP.RU
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