2020-05-17T10:49:37+03:00
Общество

«Таких размеров вижу впервые». Житель Пермского края заснял на дороге торнадо

Редкое для региона природное явление произошло в селе Орда [видео]
Виктор Правдин
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Кадр из видео Павла ОрловаКадр из видео Павла Орлова
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В пятницу, 15 мая, в паблике «Мой город Пермь» появилось видео, на котором запечатлено необычное для Прикамья природное явление торнадо. Автор ролика, Павел Орлов, рассказал «Комсомолке» об увиденном.

- Это произошло в селе Орда, - рассказывает Павел. - Около 18:00 на перекрестке улиц Советская и Трактовая я увидел торнадо. Сначала он был огромным, впервые видел смерчи таких размеров. Решил снять увиденное, но пока доставал телефон, торнадо начал стихать. Поэтому удалось заснять уже затухающий торнадо.

Мини-торнадо в Пермском крае.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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