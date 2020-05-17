«Таких размеров вижу впервые». Житель Пермского края заснял на дороге торнадо
В пятницу, 15 мая, в паблике «Мой город Пермь» появилось видео, на котором запечатлено необычное для Прикамья природное явление торнадо. Автор ролика, Павел Орлов, рассказал «Комсомолке» об увиденном.
- Это произошло в селе Орда, - рассказывает Павел. - Около 18:00 на перекрестке улиц Советская и Трактовая я увидел торнадо. Сначала он был огромным, впервые видел смерчи таких размеров. Решил снять увиденное, но пока доставал телефон, торнадо начал стихать. Поэтому удалось заснять уже затухающий торнадо.
Мини-торнадо в Пермском крае.
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ИСТОЧНИК KP.RU