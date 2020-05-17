В Прикамье выследили неосторожного торговца марихуаной из Чусового

17 Май 2020 2020-05-17T09:35:27+03:00

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Полицейские Губахи получили ориентировку: местный житель поехал покупать марихуану.

За ним установили наружное наблюдение. Когда стало понятно, что сделка совершилась, остановили его автомобиль.

- Покупателя наркотика задержали вблизи одного из кафе на улице Суворова в Губахе, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - При осмотре его автомобиля под ковриком между передним и задним сиденьем обнаружили пластиковый пакет с веществом растительного происхождения. Позже экспертиза установила, что это марихуана. Задержанный не стал запираться и указал, кто ему продал наркотик. Полицейские задержали сбытчика.

28-летний житель Чусового уже отсидел срок за распространение наркотиков. Выйдя на свободу, взялся за старое, причем, особо не таился, действовал прямолинейно.

Уголовное дело на губахинского продавца марихуаны уже направили в суд. Ему предъявлено обвинение в сбыте наркотического вещества. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Судьи вряд ли будут снисходительны, учитывая его прошлое.

ИСТОЧНИК KP.RU