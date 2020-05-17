Ранний ребенок отомстил родителю: в Пермском районе 35-летний сын до полусмерти избил 52-летнего отца
Среди бела дня в деревне Кондратово произошел жуткий случай: на улице Карла Маркса на глазах у прохожих молодой человек стал избивать мужчину в возрасте. Очевидцы вызвали «скорую» и полицию.
Как выяснилось, своего 52-летнего отца избивал его родной 35-летний сын. Пострадавшего увезли в больницу.
- Следователи отдела МВД России по Пермскому району возбудили уголовное дело в отношении жителя деревни Кондратово, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Днем у одного из домов по улице Карла Маркса он поссорился со своим отцом, которого стал избивать. Потерпевший с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу.
Задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU