В Прикамье следователи предложили врачам жаловаться на невыплату денег за коронавирус

17 Май 2020 2020-05-17T08:28:40+03:00

Они сообщили телефон, по которому будут принимать звонки

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Как известно, во многих регионах наблюдаются сбои при выплате медицинским работникам дополнительных выплат за работу, связанную с противодействием коронавирусной инфекцией. В Прикамье к расследованию причин возможных нарушений в этой сфере решили подключиться следователи.

- Мы будем уделять особое внимание вопросам обеспечения медицинских работников стимулирующими выплатами в связи с оказанием помощи пациентам с COVID-19, - пообещали в следственном управлении СКР по Пермскому краю. - В целях оперативного реагирования на случаи частичной или полной невыплаты таких выплат медицинские работники и представители персонала могут обратиться в следственное управление по телефону доверия: 8 (342) 249-54-64 или с помощью Интернет-приемной руководителя следственного управления https://perm.sledcom.ru/folder/873415.

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ИСТОЧНИК KP.RU