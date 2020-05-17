2020-05-17T06:57:51+03:00
Общество

«Продавцы не должны обслуживать нарушителей». В полиции Прикамья предупредили о штрафах от 1 до 30 тысяч за появление в общественных местах без масок

Также полицейские начали патрулировать скверы и парки [аудио]
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Мария ЛЕНЦ
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В краевом главке полиции предупредили жителей региона, что после отмены некоторых ограничений из-за коронавируса они продолжат штрафовать за нарушение социальной дистанции и появление в общественных местах без масок и перчаток.

- В соответствии с Указом губернатора Пермского края, граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты - маски, перчатки - при нахождении в общественных местах, - напомнили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Невыполнение правил поведения во время режима повышенной готовности в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 30000 рублей.

В полиции разъяснили, что продавцы не должны обслуживать покупателей без масок и имеют право отказать нарушителям в обслуживании.

- В соответствии с методическими рекомендациями Министерства промышленности и торговли РФ, в случае несоблюдения правил ношения средств индивидуальной защиты, организации торговли вправе, не вступая в конфликт с нарушителем, отказать посетителю в обслуживании на кассе, вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения, - объяснили в главке полиции.

В прикамском управлении МВД предупредили, что кроме улиц теперь будут патрулировать парки и скверы.

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- В целях контроля за соблюдением ограничительных мер, введенных краевыми властями, сотрудники полиции ежедневно патрулируют улицы, парки и скверы, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Патрули проводят профилактические беседы с гражданами, напоминают о необходимости соблюдения социальной дистанции в 1,5-2 метра и применения средств индивидуальной защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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