2020-05-16T17:23:40+03:00
Происшествия

В Чердыни паводок размыл дорожное полотно между Березовой Старицей и поселком Рябинино

Здесь введен режим «Чрезвычайная ситуация»
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: МЧС России по Пермскому краю.Фото: МЧС России по Пермскому краю.
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Из-за рекордного паводка режим ЧС 16 мая был введен и в Чердынском городском округе. Об этом сообщила администрация ГО.

- 16 мая поступила информация о закрытии движения на автодорогах регионального значения «Губдор - Чердынь» с 8 по 19 км и «Чертеж – Тюлькино - Вильва» на участке с 13 по 14 км., - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. - На муниципальных автодорогах при подъезде к подтопленным поселкам Жемчужный и Кебраты проезд автомобилей временно прекращен. Просим жителей временно отказаться от поездок в населенные пункты, которые оказались в зоне подтопления. Создан оперативный штаб по ликвидации данной ситуации.

В связи с высоким уровнем воды на реках Вишере и Колве произошел разрыв дорожного полотна между Березовой Старицей и поселком Рябинино. Движение автотранспортных средств на этом участке было запрещено, за исключением спецтранспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Чердыни паводок размыл дорожное полотно между Березовой Старицей и поселком Рябинино
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