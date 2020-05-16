Прокуратура занялась поселком в Пермском крае, который длительное время отрезан паводком

16 Май 2020 2020-05-16T16:58:16+03:00

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Поселок Камень в Александровском районе Пермского края уже несколько недель отрезан от «большой земли» рекордным паводком. Дорогу там размыла река Ик. Живет в поселке не более 13 человек. Там нет магазинов и аптек, люди выживают как могут. На просьбу соорудить дамбу или построить мост министр транспорта ответил жителям отпиской.

Как соблюдаются права жителей населенного пункта, попавшего в зону подтопления, проконтролировала прокуратура.

- Чтобы оценить фактическую обстановку в поселке Камень, на место выехал прокурор города, а также сотрудники регионального МЧС и органов местного самоуправления, - сообщила пресс-служба краевой прокуратуры. - Дома и дворовые территории здесь не подтоплены, однако водой перекрыт участок дороги, ведущий к поселку. Прокуратурой будет дана правовая оценка в части обеспечения населения поселка ресурсами и продуктами питания, средствами первой необходимости, а также оказания им медицинской помощи и лекарственного обеспечения.

После прокурорской проверки в поселке Камень было организовано дежурство специального водного транспорта, чтобы подвозить жителям товары первой необходимости и питьевую воду. А для обеспечения бесперебойного транспортного сообщения, районная администрация предоставила жителям спецавтомобиль повышенной проходимости «Урал».

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ИСТОЧНИК KP.RU